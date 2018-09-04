Школа в Спутнике получила собственный автобус

В 2018 году в школе имени Михаила Лермонтова в Спутнике впервые в истории области открылось сразу 12 первых классов, в которых будут учиться более 300 детей. Всего же в ней - более 1600 учеников. Чтобы поздравить с началом учебного года всех, педагогам пришлось провести три торжественные линейки. С Днем знаний воспитанников одной из самых крупных школ региона поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На торжественной линейке в школе имени Михаила Лермонтова в Спутнике на табличках - почти половина алфавита. Такого нет ни в одной школе не только города, но и большинства регионов страны. Уже во второй год после строительства востребованность учреждения оказалась максимальной. Родители рады, что школа имеет очевидные преимущества.

«Уже второй год в ней учимся, все нравится. Учителя хорошие, и сама школа прекрасная», - сказала жительница Спутника Юлия Бибаева.

«Работают высококвалифицированные специалисты, школа отлично оборудована, все новое, приятно находиться», - отметила жительница Спутника Марина Свищева.

В этой школе используют самые современные методики обучения. Аудитории оборудованы по последнему слову техники, есть два спортивных и актовый залы, столовая укомплектована необходимым оборудованием. На пришкольной территории - футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, волейбольная площадка, хоккейная коробка, стадион с беговыми дорожками. А теперь в подарок от губернатора школа получила собственный автобус. Ключи Иван Белозерцев вручил лично на торжественной линейке.

«Запланирована поездка в Казань и Самару, мы с ними тесно сотрудничаем, плюс на соревнования спортивные, научно-практические конференции и сборы», - рассказала директор средней школы имени М. Ю. Лермонтова Ольга Баландина.

В 2018 году в инновационную школу пришли учиться 1630 детей. В среднем, в образовательных учреждениях города при максимальной загруженности - не больше 800 учеников. К такому наплыву в учреждении были готовы и с комфортом разметили всех. С каждым днем молодых семей в Спутнике становится только больше, а вместе с ними - увеличивается и количество детей. Там уже задумались о строительстве второй школы, рассчитанной на 2500 мест. Ее начнут возводить в 2019-м.

«Понимаю, что нужно строить еще одну такую же школу, обдумаю это и обязательно приму решение», - сказал губернатор.

Холдинг «Термодом» заботиться не только о школьниках, но и о самых маленьких жителях города Спутник. В 2019 году планируется закладка первого камня в основание детского сада, рассчитанного на 400 мест. Он будет не единственным.

«В этом году будет начато строительство трех детсадов, они немного другого формата - не по 400 мест, а маленькие, внутридворовые, примерно по 120 мест», - рассказал заместитель генерального директор холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

На карте Спутника продолжат появляться социально значимые объекты. В 2019 году начнется строительство большой детской поликлиники.