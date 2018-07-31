Школа в Саловке прошла приемку спецкомиссии

Образовательные учреждения Пензы и области готовят к новому учебному году. Плановые работы должны завершить в течение месяца. Приемку школ осуществляет специальная комиссия. Так, сотрудники отдела образования Пензенского района и представители госпожнадзора посетили школу в селе Саловка.

У преподавателей средней школы летние каникулы закончились еще две недели назад. За это время удалось привести в порядок прилегающую территорию, провести косметический ремонт в коридорах и классах. Обновление коснулось и материальной базы: во всех аудиториях установили интерактивное оборудование. Дело за малым - пройти самый строгий экзамен - приемку учебного учреждения комиссией.

«Мы обращаем внимание на качество выполненных работ, как оборудованы классы, соответствуют ли они требованиям СанПиНа, не протекает ли кровля, нет ли угроз для жизни и здоровья детей», - рассказала и.о. начальника отдела образования Пензенского района Румия Дмитриева.

Еще обращают внимание на состояние столовых, пищеблоков, а также кабинетов физики и химии. Особо тщательно к их оснащению присматривается специалист госпожнадзора. Он проверяет, есть ли необходимое пожарное оборудования на этажах и в кабинетах, исправна ли система пожарной сигнализации, заправлены ли огнетушители и в каком состоянии находятся пути эвакуации.

На этом подготовка школы к новому учебному году не заканчивается. Работы продолжатся и в августе.

«На текущий ремонт крыши администрацией Пензенского района выделено 300 тысяч рублей, он намечен на август, уже заказана сметная документация», - сказала директор средней школы села Саловка Надежда Ежова.

В Пензенском районе комиссия уже осмотрела 20 школ и 12 филиалов образовательных учреждений. Недостатков обнаружено не было. Школы прошли приемку.