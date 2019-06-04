Школа в 6-м микрорайоне Арбеково будет готова до декабря

Школа в 6-м микрорайоне Арбеково должна быть введена в эксплуатацию до 15 декабря. Об этом мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил депутату Госдумы Леониду Левину во время осмотра объекта.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сейчас в школе, рассчитанной на 800 мест, подрядная организация выполняет работы по кирпичной кладке стен второго этажа, занимается прокладкой систем водоотведения, устройством монолитных полов и металлоконструкций спортзала. Также подрядчик занимается вертикальной планировкой территории футбольного поля.

«Работы осуществляются согласно плану. До 15 декабря 2019 года школа должна быть введена в эксплуатацию»,– пояснил Виктор Кувайцев.

Леониду Левину сообщили, что сейчас близлежащие школы переполнены, обучение там идет в две смены, а новое образовательное учреждение позволит решить эту проблему, пишет ИА «Пенза-Пресс».