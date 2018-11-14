14 ноября 2018, 09:32Образование

Школа Никольска – среди «Лучших образовательных организаций XXI века»

Школа №2 города Никольска Пензенской области стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2018».

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, лауреатов конкурса наградили на всероссийской конференции «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» в рамках Невской Образовательной Ассамблеи, которая проходила с 8 ноября по 11 ноября в Санкт–Петербурге.

Школа №2 города Никольска награждена дипломом и медалью лауреата в номинации «Лидер в области духовно- нравственного и военно-патриотического воспитания», а директор школы Елена Малькова – памятным знаком «Эффективный руководитель-2018», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/119719/

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