Школа Никольска – среди «Лучших образовательных организаций XXI века»

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, лауреатов конкурса наградили на всероссийской конференции «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» в рамках Невской Образовательной Ассамблеи, которая проходила с 8 ноября по 11 ноября в Санкт–Петербурге.

Школа №2 города Никольска награждена дипломом и медалью лауреата в номинации «Лидер в области духовно- нравственного и военно-патриотического воспитания», а директор школы Елена Малькова – памятным знаком «Эффективный руководитель-2018», пишет ИА «Пенза-Пресс».