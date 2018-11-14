Школа Никольска – среди «Лучших образовательных организаций XXI века»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 ноября 2018, 09:32Образование
Школа №2 города Никольска Пензенской области стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2018».
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, лауреатов конкурса наградили на всероссийской конференции «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» в рамках Невской Образовательной Ассамблеи, которая проходила с 8 ноября по 11 ноября в Санкт–Петербурге.
Школа №2 города Никольска награждена дипломом и медалью лауреата в номинации «Лидер в области духовно- нравственного и военно-патриотического воспитания», а директор школы Елена Малькова – памятным знаком «Эффективный руководитель-2018», пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 ноября 2018, 13:33В пензенской библиотеке пройдет День толерантности
14 ноября 2018, 13:02В Терновке в многоэтажке вспыхнул электрощит
14 ноября 2018, 12:36На одном из пензенских спортобъектов нашли серьезные нарушения
14 ноября 2018, 12:04В центре Пензы из-за коммунальной аварии может рухнуть проезжая часть
14 ноября 2018, 11:34В Арбеково столкнулись машина «Яндекс.Такси» и автобус
14 ноября 2018, 11:31«Телесемь» вручил пензенцам сотни полезных подарков
14 ноября 2018, 11:03Пензенцы могут отправить вопрос на «прямую линию» губернатора
14 ноября 2018, 10:33Пензенцы успешно выступили на чемпионате России по плаванию