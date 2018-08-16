«Школа Дом.ru» – практические навыки со студенческой скамьи

Телеком-оператор «Дом.ru» запустил проект «Школа Дом.ru», в рамках которого студентам старших курсов профильных направлений предоставляется возможность пройти практику и стажировку на базе компании.

«Дом.ru» на протяжении многих лет активно сотрудничает с профессиональными учебными заведениями Пензы. Компания заинтересована в привлечении молодых специалистов на линейные позиции даже без опыта работы. Для этого сотрудники филиала проводят выездные тренинги, участвуют во встречах студентов с работодателями и ярмарках вакансий, проводят «Дни открытых дверей».

«Мы запустили этот проект для того, чтобы студенты получали практические навыки в команде профессионалов, проходя практику на нашей базе. В рамках школы можно пройти практику в двух направлениях: проектное (запуск и реализация проекта) и практическое (работа под руководством специалистов компании). Мы помогаем студентам получать реальный опыт, что помогает им в дальнейшем с поиском работы, а также принимаем на работу молодых специалистов, создавая новые трудовые места», – рассказывает Ольга Антонова, директор филиала Дом.ru в Пензе.

«Школа Дом.ru» принимает студентов следующих направлений: менеджмент, организация и управление производством, маркетинг, коммерция и сфера обслуживания, приборостроения, информационных технологий и электроники, информационные системы и технологии.

Программа проекта дает студентам возможность получить опыт работы в выбранной области, развить навыки делового общения и повысить свою личную эффективность. У каждого участника есть возможность пройти тренинги от корпоративного университета: тренинги на развитие лидерских компетенций, тайм-менеджмент, публичные выступления, тренинги на эффективные коммуникации и умение отстаивать свою позицию.

В рамках «Школы Дом.ru» студенты выполняют задачи наравне с действующими специалистами, полностью погружаясь в работу направления. Например, студенты направления компьютерных систем и комплексов прошли практику в отделе Головной станции и информационных технологий в рамках должности администраторов офисной сети. За время практической работы они освоили навыки проверки и настройки клиентского оборудования, монтаж/демонтаж Wi-Fi точек в офисе, настройки офисного коммутатора.

Программа «Школы Дом.ru» предполагает проектную деятельность для студентов старших курсов, которые разрабатывают и внедряют проекты, направленные на повышение эффективности профильного направления в рамках действующих бизнес-процессов компании.

Примером одного из подобных успешно реализованных проектов является проект «Техническая поддержка для сотрудников», разработанный и внедрённый советом молодых специалистов телеком-оператора «Дом.ru» и студенткой 2 курса ПензГТУ. В процессе работы над проектом удалось не только разработать структуру работы технической поддержки на платформе корпоративного мессенджера Slack, но и запустить пилотную версию проекта, которая успешно прошла испытательный период.

«До этой практики я не была знакома с проектной деятельностью. Вначале были даже страхи и опасения, что у меня не получится осуществить такой сложный проект. Но оказалось, что проектная работа очень простой и эффективный инструмент. Всего за месяц нам удалось осилить такой объем работы, который изначально казался нереальным в такие сжатые сроки. Я благодарна компании «Дом.ru» за такую прекрасную возможность получить новые навыки и опыт», - комментирует Екатерина Таирова.

«Для меня это была первая учебная практика. Я узнала очень много нового, получила полезный практический опыт, познакомилась с интересными людьми и даже приобрела новых друзей с других факультетов. Для меня этот месяц стал бесценным опытом в будущей профессии», – делится студентка Кира Маракаева.

По окончании стажировки студенты, которые показали успешные результаты, получают сертификаты о прохождении практики с описанием реализованных проектов и характеристику от руководителя отдела управления персоналом для будущих работодателей, а лучшие приглашаются на работу в компанию.

Стать участником проекта «Школа Дом.ru» просто – нужно связаться с отделом управления персоналом Дом.ru в Пензе по телефону 8 (8412) 236-343.