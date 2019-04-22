Схиархимандрит Илий осмотрел строящийся Спасский кафедральный собор

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 апреля 2019, 12:36Общество
Духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит Илий в сопровождении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и митрополита Серафима осмотрел Спасский кафедральный собор.
Как сообщает пресс-центр облправительства, строительство храма высокий гость оценил здание собора, колокольни и внутреннее убранство, а также ознакомился с планами по открытию воскресной школы, музея епархии и просветительского центра. Схиархимандрит одобрил совместные усилия представителей русской православной церкви (РПЦ) и органов власти региона по восстановлению культурного объекта.
Губернатор отметил, что в регионе – много православных верующих, для которых восстановление уничтоженной святыни имеет большое значение.
«Восстанавливаем собор всем миром. Как видите, работы идут к завершению. Ваше сегодняшнее посещение главного пензенского храма – это большая честь. Постараемся закончить основную отделку в самое ближайшее время, убрать леса, чтобы пасхальное богослужение организовать в новом соборе», - рассказал Иван Белозерцев.
По мнению схиархимандрита, это привлечет много верующих, которые смогут увидеть плоды общих усилий по восстановлению храма, вдохновит и укрепит православных.
«Как говорил святитель Тихон Задонский, всякое доброе дело – это сокровище. Но такое, как построить храм – высшее из благих созидательных дел», - сказал православный старец.
Напомним, завершить работы по строительству храма и благоустройству территорий планируется к концу 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 апреля 2019, 13:02В Никольском районе в огне погибла супружеская пара
22 апреля 2019, 12:36Схиархимандрит Илий осмотрел строящийся Спасский кафедральный собор
22 апреля 2019, 12:04Пензенцы спорят из-за маневра водителя через «две сплошные»
22 апреля 2019, 11:34Пензенец просит убрать с проводов повисшую ветку
22 апреля 2019, 11:03В Белинском районе произошел крупный пожар
22 апреля 2019, 10:33В Пензе разгорелся спор из-за пожара на Каланче
22 апреля 2019, 10:02В Пензе водитель зацепил машину и уехал. Видео
22 апреля 2019, 09:32В Пензе начались аварии с мотоциклистами. Фото