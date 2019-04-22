Схиархимандрит Илий осмотрел строящийся Спасский кафедральный собор

Духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит Илий в сопровождении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и митрополита Серафима осмотрел Спасский кафедральный собор.

Как сообщает пресс-центр облправительства, строительство храма высокий гость оценил здание собора, колокольни и внутреннее убранство, а также ознакомился с планами по открытию воскресной школы, музея епархии и просветительского центра. Схиархимандрит одобрил совместные усилия представителей русской православной церкви (РПЦ) и органов власти региона по восстановлению культурного объекта.

Губернатор отметил, что в регионе – много православных верующих, для которых восстановление уничтоженной святыни имеет большое значение.

«Восстанавливаем собор всем миром. Как видите, работы идут к завершению. Ваше сегодняшнее посещение главного пензенского храма – это большая честь. Постараемся закончить основную отделку в самое ближайшее время, убрать леса, чтобы пасхальное богослужение организовать в новом соборе», - рассказал Иван Белозерцев.

По мнению схиархимандрита, это привлечет много верующих, которые смогут увидеть плоды общих усилий по восстановлению храма, вдохновит и укрепит православных.

«Как говорил святитель Тихон Задонский, всякое доброе дело – это сокровище. Но такое, как построить храм – высшее из благих созидательных дел», - сказал православный старец.

Напомним, завершить работы по строительству храма и благоустройству территорий планируется к концу 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».