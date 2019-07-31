Шесть пензенцев успешно защитили проекты на «iВолге»

В Самарской области завершился молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». На протяжении десяти дней молодые люди не только отдыхали, участвовали в конкурсах, готовили концерты, но и обучались. О себе смогли заявить и представители пензенской делегации. Шесть участников завоевали на «iВолге» гранты на реализацию собственных проектов.

В 2019 году полевой лагерь на Мастрюковских озерах объединил около 2000 молодых людей. Все они - участники форума «iВолга». Собственные проекты по десяти направлениям, в числе которых - культура, спорт, наука, медиасфера, сельское хозяйство и предпринимательство, презентовали и пензенские активисты.

«В 2019 году, как по мне, повысился уровень образовательных программ. Было ярче, разнообразнее, интереснее. Мне как общественному человеку были полезны курсы ораторского искусства, проводили дебаты», - сказала участница форума Анна Ахремочкина.

«Тут хоть и устаешь, но и отдыхаешь для души. Обучаемся, а вечером развлекаемся, ходим на дискотеки, играем в настольные игры», - рассказал участник форума Кирилл Колокольцев.

На крупном интеллектуальном марафоне у участников практически не было свободного времени. Выставки, мастер-классы, соревнования, концерты - и это только часть насыщенной программы. Успешная защита проектов, с которыми молодежь приехала на форум, - цель №1. Ее достигли шесть студентов из Пензы. Общая сумма поддержки составила больше миллиона рублей. Среди проектов - создание студенческого археологического отряда, проект «Горжусь тобой, мой Сурский край», «Экологическая химия» - это название научно-популярного цикла лекций и практических занятий, региональный фестиваль интеллектуальных игр «Сова», образовательные игры «КВАНТОР Game», а также производство электромопедов.

«Пензенская область привезла много интересных проектов. Не скрою, у других регионов - тоже яркие работы, но мне, конечно, наши нравятся больше всех», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Впервые в рамках форума организовали «Ярмарку социальных франшиз», где было представлено свыше 20 проектов, которые можно было тиражировать в своих регионах. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров высоко оценил проект социальной адаптации молодых инвалидов «Квартал Луи». Об успешной пензенской разработке подробно рассказала выпускница квартала Екатерина Дементьева.

«У нас выступали представители «Газпрома», я им рассказала о своем проекте, и они им заинтересовались , готовы помочь. Важно, чтоб другие регионы услышали, узнали о нас и захотели перенять наш опыт», - рассказала она.

Проекты, которые получили грантовую поддержку, активисты должны будут реализовать в течение года. При этом Иван Белозерцев рекомендовал изучить и остальные инициативы, которые неплохо было бы реализовать на уровне региона.