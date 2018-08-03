Шестеро пензенцев покажут себя в финале чемпионата WorldSkills

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03 августа 2018, 13:33Общество
Пензенская команда примет участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Южно-Сахалинске.
Соревнования будут проводиться с 8 по 12 августа. Основным этапом подготовки к финалу стал региональный чемпионат профмастерства, который выявил лучших в 16 компетенциях.
Участие в финале примут шесть человек:
- Ильин Денис (кирпичная кладка) – Пензенский колледж архитектуры и строительства;
- Васькова Валерия (малярные и декоративные работы) – Пензенский колледж архитектуры и строительства;
- Серова Анастасия (кондитерское дело) – Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции;
- Зулькарняева Алсу (лабораторный и медицинский уход) – Пензенский базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Толстая Евгения (физическая культура и спорт) – Пензенский социально-педагогический колледж;
- Сагандыкова Сабина (ресторанный сервис) – Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса.
Отправка пензенской сборной состоится 3 августа с железнодорожного вокзала в 20.00, сообщили в пресс-центре облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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