Шестеро пензенцев покажут себя в финале чемпионата WorldSkills

Пензенская команда примет участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Южно-Сахалинске.

Соревнования будут проводиться с 8 по 12 августа. Основным этапом подготовки к финалу стал региональный чемпионат профмастерства, который выявил лучших в 16 компетенциях.

Участие в финале примут шесть человек:

- Ильин Денис (кирпичная кладка) – Пензенский колледж архитектуры и строительства;

- Васькова Валерия (малярные и декоративные работы) – Пензенский колледж архитектуры и строительства;

- Серова Анастасия (кондитерское дело) – Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции;

- Зулькарняева Алсу (лабораторный и медицинский уход) – Пензенский базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- Толстая Евгения (физическая культура и спорт) – Пензенский социально-педагогический колледж;

- Сагандыкова Сабина (ресторанный сервис) – Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса.

Отправка пензенской сборной состоится 3 августа с железнодорожного вокзала в 20.00, сообщили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».