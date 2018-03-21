Шемышейского депутата подозревают в избиении экс-супруги

Депутат Комитета местного самоуправления Шемышейского района Пензенской области стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что он избил бывшую супругу. Преступление произошло в Международный женский день.

По данным следствия, 37-летний мужчина был пьян и утром 8 марта в пылу ссоры с бывшей женой ударил ее по голове, отчего та упала. После этого депутат стал душить ее, угрожая убийством, и еще несколько раз ударил.

«При указанных обстоятельствах у потерпевшей имелись достаточные основания опасаться осуществления подозреваемым высказанных в ее адрес угроз. В результате противоправных действий женщине была причинена физическая боль и телесные повреждения в виде ссадин рук, кровоподтеков и ссадин лица, не расценивающихся как вред здоровью человека», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Примечательно, что депутат уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, а в августе 2017 года - к административной ответственности за нанесение побоев этой же женщине.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».