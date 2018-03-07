Шемышейский суд обязал женщину заплатить кредит умершего мужа

В Пензенской области банк с иском к жительнице Шемышейского района с требованием о досрочном погашении задолженности по кредиту ее умершего супруга.

По данным суда, мужчина взял 114 тысяч рублей в кредит под 25,5% годовых на пять лет. Через несколько месяцев он умер, его наследницей является жена, которой и перешли обязательства по кредитному договору.

«Банк направлял требование о досрочном погашении задолженности и о расторжении договора, однако оно не было выполнено», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда Пензенской области.

Долг мужчины перешел наследникам, однако дети умершего заемщика отказались от наследственного имущества после смерти отца.

Суд удовлетворил требование банка, учитывая, что стоимость унаследованного имущества превышает сумму задолженности.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».