Шемышейские власти советовали бизнесменам, какое продавать пиво

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01 декабря 2017, 11:09Общество
Одна из пивоваренных компаний сообщила в Пензенское УФАС России о признаках нарушения закона о защите конкуренции.
По данным регионального УФАС России, в администрации Колдаисского сельсовета и администрации Шемышейского района сотрудники разместили на официальных сайтах информацию, адресованную руководителям торговых объектов, продававших алкоголь. В сообщениях рекомендовалось увеличить количество на торговых полках крепкой алкогольной продукции и пива местного производства для пополнения средств бюджета региона.
При этом в сообщениях они указали конкретных производителей, чью продукцию рекомендуется приобретать, а также оптового продавца алкоголя со ссылкой на его сайт.
Работники Пензенского УФАС России выдали предупреждения об удалении этой информации и недопущении размещения ее в интернете или других СМИ.
По словам руководителя Пензенского УФАС России Оксаны Кузнецовой, пополнение средств местного бюджета, безусловно, является важной задачей для органов власти и местного самоуправления. Однако ее решение не должно осуществляться с нарушением норм действующего законодательства и принципов здоровой конкуренции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Определять выбор потребителя должны не указания и рекомендации, а качество и цена товара» - прокомментировала она.
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