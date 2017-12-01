01 декабря 2017, 11:09Общество Шемышейские власти советовали бизнесменам, какое продавать пиво Одна из пивоваренных компаний сообщила в Пензенское УФАС России о признаках нарушения закона о защите конкуренции.

По данным регионального УФАС России, в администрации Колдаисского сельсовета и администрации Шемышейского района сотрудники разместили на официальных сайтах информацию, адресованную руководителям торговых объектов, продававших алкоголь. В сообщениях рекомендовалось увеличить количество на торговых полках крепкой алкогольной продукции и пива местного производства для пополнения средств бюджета региона.

При этом в сообщениях они указали конкретных производителей, чью продукцию рекомендуется приобретать, а также оптового продавца алкоголя со ссылкой на его сайт.

Работники Пензенского УФАС России выдали предупреждения об удалении этой информации и недопущении размещения ее в интернете или других СМИ.

По словам руководителя Пензенского УФАС России Оксаны Кузнецовой, пополнение средств местного бюджета, безусловно, является важной задачей для органов власти и местного самоуправления. Однако ее решение не должно осуществляться с нарушением норм действующего законодательства и принципов здоровой конкуренции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Определять выбор потребителя должны не указания и рекомендации, а качество и цена товара» - прокомментировала она.

Общество

просмотров 101

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: