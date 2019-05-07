Схема движения транспорта на 9 мая. Изменения

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07 мая 2019, 13:02Общество
В ходе совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев рассказал, как будет ходить транспорт 9 мая.
Изменения в работе маршрутов будут действовать с 8.30 до 16.00.
- Троллейбусы № 1, № 8, №9 ездить не будут;
- движение троллейбуса №2 будет ограничено до «Глобуса»;
- троллейбус № 6 с улицы Суворова поедет по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобус № 66 с проспекта Победы проедет по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина – Суворова, и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусы и маршрутки № 44, №70 – с улицы Луначарского по улице Гагарина, и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- маршрутки № 2А, № 29, №81 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина – Суворова, и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- маршрутки № 1Т – с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки № 55 – с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки № 13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- маршрутки № 77 – при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту; - при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту;
- маршрутки № 80 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки № 59 – с улицы Гагарина – по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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