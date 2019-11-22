Шеф-редактора «Экспресса» пригласили на запись новогоднего огонька на ОТР

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22 ноября 2019, 16:09Культура
Шеф-редактор новостной службы пензенского телеканала «Экспресс» Егор Гурин принял участие в съемках новогодней передачи «Песни большой страны» на ОТР.
Как сообщил пензенец, представителей региональных телеканалов пригласили на съемки в качестве ведущих. Они приехали в том числе из Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Белгорода, Краснодарского края.
Съемочный процесс длился в течение недели с утра и до позднего вечера.
«До последнего думал, что нас, представителей региональных телеканалов-партнеров, усадят за столики и попросят улыбаться и махать бенгальскими огнями, но оказалось, что не все так просто. Нам отвели роли соведущих. Пришлось на месте разучивать текст и импровизировать. Но самое сложное - это выдержать съемочный марафон. Любопытно увидеть, что из этого получится! Впервые я знаю, какой канал буду смотреть в новогоднюю ночь. Это, однозначно, будет ОТР!» - поделился впечатлениями Егор Гурин.
На сцену вместе с известными артистами, такими как Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, группа «Маша и медведи», вышли певцы и музыканты из регионов страны, в том числе - Пензы. Они исполнили шлягеры разных эпох.
Передача «Песни большой страны» (0+) выйдет в новогоднюю ночь на телеканале ОТР.
Напомним, передачи и новости «Экспресса» можно будет увидеть на канале ОТР с 29 ноября. Планируются пятичасовые врезки: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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