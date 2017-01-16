16 января 2017, 19:09Общество Шеф-редактора «Эха Пензы» Семена Вахштайна поздравляют с юбилеем Его голос узнают тысячи жителей области, а его самого уважают и любят. Шеф-редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн отмечает юбилей. Что такое 70 лет для непревзойденного рассказчика, самого опытного и известного пензенского журналиста, рассуждают друзья и коллеги юбиляра.

«В школе жизни нет каникул. Не тратьте свое время попусту». Возможно, благодаря этому жизненному правилу Семена Вахштайна знают как человека, который может разобраться в любой теме и с легкостью поддержать ее. Будь то общественно-политические вопросы или новости из мира искусства. Любителя-фотографа Семена Самуиловича пензенский краевед Игорь Шишкин знает более 30 лет и признается, что в фотомастерстве он может дать фору даже профессионалу.

Чувство юмора, журналистский профессионализм и огромная самоотдача. У многих Вахштайн завоевал уважение не только как друг и хороший человек, но и как учитель - наставник.

«Огромная толпа кричащего народа, а в середине стоит Семен, вытянув длинную удочку микрофона в своем вечном, знаменитом берете, и продолжает писать передачу - это его умение оставаться в любой ситуации человеком разумным, профессионалом, оставаться просто человеком меня всегда удивляло, потрясало», - признался председатель пензенского Союза журналистов России Павел Шишкин.

На радиостанцию «Эхо Пензы», которая в 2016 году отметила десятилетний юбилей, Семен Вахштайн пришел одним из первых. За эти годы в эфир вместе с ним выходили политики, общественные деятели, весь цвет творческой интеллигенции.

«Он порядочный человек! Это сегодня, как орден, - сказать человеку, что он порядочный, что его уважают и что с ним не напряженно, не страшно, - это очень много. Он не позволяет себе быть невеждой, то есть лезть в вопросы, которые он не понимает», - сказала председатель пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей Наталия Кугель.

«Мне говорили мои учителя - это фронтовики, которые работали на пензенском радио: ты не имеешь права задать вопрос, ответ на который в общих чертах не знаешь», - сказал Семен Вахштайн.

С 70-летием журналиста поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и лично вручил медаль ордена «За особые заслуги перед Пензенской областью».

«Семен Семенович занимал разные должности, где бы он ни работал, всегда отдавал все свои знания, опыт, творчество любимому делу. Он дает возможность высказаться людям и власть покритиковать, и высказать свои предложения, мысли. Все это идет на развитие общества, Пензенского региона», - отметил Иван Белозерцев.

Под руководством Семена Вахштайна радиостанция «Эхо Пензы» заслужила репутацию источника оперативной и достоверной информации. В 2015 году Вахштайна наградили высшей наградой Союза журналистов России - почетным знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Подробнее о жизни, творчестве и работе юбиляра узнаете в пятницу, 20 января, в 17.30. «Эфир длиной в жизнь» - такое символичное название дали программе «1 студия» (16+).

С теплыми пожеланиями известному журналисту и коллеге.

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