«Сезон открыт». По горе на ул. Бекешской жестко скатился ВАЗ

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03 декабря 2019, 10:32Происшествия
В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась новая видеозапись с камеры, которая уже которую зиму подряд становится оборудованием для полюбившихся пензенцам роликов о дороге на улице Бекешской.
Данный участок, пролегающий вдоль частного сектора, очень крутой. Водителей об опасной дороге предупреждают знаки, разрешающие проезд только к месту жительства. Однако все новые смельчаки выбирают этот путь для сквозного проезд и становятся героями видео.
На этот раз не повезло водителю автомобиля ВАЗ-2110. Очевидно, он не справился с управлением, и машина задом полетела с горы.
Транспортное средство быстро сошло с проторенного пути, наткнулось на препятствие, подлетело на нем и жестко приземлилось – уже с изрядно пострадавшим задним бампером.
«Не перевелись еще джигиты. Решили переплюнуть «буханку». Но, в общем-то, жесть», - написали в комментариях, вспомнив один из самых известных с этого места роликов с серым УАЗом.
«5,5 за сложность. 4,3 за исполнение», - вставил свою оценку водителю другой пользователь Сети, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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