Сергея Казакова растрогала песня Владимира Винокура. ВИДЕО

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06 марта 2018, 15:34Общество
Художественный руководитель Пензенского областного театра Сергей Казаков опубликовал в «Интаграме» трогательное видео.
Ролик представляет собой отрывок песни «Отец» в исполнении артиста Владимира Винокура.
«До слез», - подписал пост Сергей Казаков, с ним согласились его подписчики.
Публикация набрала более 300 просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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