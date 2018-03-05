06 марта 2018, 15:34Общество

Сергея Казакова растрогала песня Владимира Винокура. ВИДЕО

Художественный руководитель Пензенского областного театра Сергей Казаков опубликовал в «Интаграме» трогательное видео.

Ролик представляет собой отрывок песни «Отец» в исполнении артиста Владимира Винокура.



«До слез», - подписал пост Сергей Казаков, с ним согласились его подписчики.

Публикация набрала более 300 просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/Bf8ZmRcnLny/?taken-by=kazakovser

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