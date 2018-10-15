Сергей Златогорский пригласил мастеров стрит-арта в Кузнецк

В передаче «Первая студия» (16+) телеканала "Экспресс", посвященной формированию комфортной городской среды, эксперты, чиновники, архитекторы и общественники обсудили благоустройство общественных пространств в Пензенской области.

В ходе дискуссии студент ПГУАС Никита Истюшкин отметил, что не всегда для того, чтобы создать комфортное городское пространство, нужны большие вложения. По его мнению, даже стрит-арт может существенно преобразовать улицы.

«Благодаря паре банок краски можно сделать улицу лучше. Можно организовывать фестивали стрит-арта, которые будут привлекать талантливую молодежь», - отметил он.

«В Кузнецке есть подходящая стена. Собирайте молодежь, я вам предоставлю ее, можете украсить здание. Буду вам благодарен», - отозвался мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Напомним, в 2016 году жители Кузнецка реализовали необычный арт-проект. Жильцы дома №170 по ул. Рабочей на деньги, вырученные от сдачи металлолома, купили колер, краску и лак, чтобы местные художники расписали стену многоэтажки. Проект положительно оценили горожане.

Большую работу с уличными художниками начинали проводить и в Пензе. В частности, в 2015 году 30 мастеров стали участниками молодежного фестиваля граффити. На подпорной стене правого берега Суры они рисовали панорамы, связанные с жизнью города. Были и метафоричные работы. В настоящее время проекты по созданию арт-объектов в городе единичны. В частности, в начале этого лета художник Никита Романов украсил подземный переход на проспекте Победы граффити, посвященным Великой Отечественной войне, пишет ИА «Пенза-Пресс».