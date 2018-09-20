Сергей Жуков презентует в Пензе новую песню

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20 сентября 2018, 15:04Общество
20 сентября в Пензе на концерте «Руки вверх» (12+) состоится премьера новой песни «К черту эту гордость!». Об этом на своей странице в Instagram сообщил солист группы Сергей Жуков.
«То, чего вы так долго ждали и просили, то, чего ждал я, не меньше вашего, и вот он — новый герой на ваших караоке-вечеринках. Новый танцевальный боевик от «Руки вверх»! Вы сможете послушать и скачать наш новый трек уже завтра, ну а нашим слушателям из Пензы повезло больше всех — сегодня на концерте состоится премьера песни, и я уже с нетерпением жду этого момента», - отметил певец.
Артист также отметил, что соскучился по сцене и ждет встречи со своими фанатами в Пензе.
Напомним, концерт должен был состояться 11 сентября, однако его перенесли из-за болезни певца, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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