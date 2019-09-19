В Кузнецке избрали главу города

В городе Кузнецке Пензенской области избрали нового главу. Им стал Сергей Лаптев. Ему оказали свое доверие большинство депутатов Собрания представителей Кузнецка. Имя нового мэра станет известно 17 октября. Сергей Златогорский, срок полномочий которого истек, пока будет работать в качестве исполняющего обязанности главы администрации Кузнецка.

Депутаты Собрания представителей Кузнецка седьмого созыва приступили к работе. Главным вопросом повестки первой сессии стало избрание нового главы города. В соответствии с уставом, он выбирается из числа депутатов. Партия «Единая Россия», фракция которой в Собрании представителей Кузнецка - самая многочисленная, выставила на голосование кандидатуру депутата Сергея Лаптева.

«За этого кандидата проголосовали 20 человек, против - один. Счетная комиссия постановила считать избранным главой города Кузнецка Лаптева Сергея Ивановича», - рассказала председатель счетной комиссии Ирина Рузанова.

Сергей Лаптев можно отнести к старожилам депутатского корпуса. На выборах 8 сентября он был избран в Собрание представителей в третий раз.

«Хочу поблагодарить вас, что доверили мне такую высокую должность. Это очень приятно. Будем работать», - сказал Сергей Лаптев.

Он оказался не единственным депутатом, кому кузнечане вновь оказали доверие. Из 22 народных избранников 11 были в составе Собрания представителей прошлого созыва. С напутствием к городскому депутатскому корпусу обратился Сергей Златогорский.

«Это должен быть штаб, центр объединения общественности города для его развития. От вас зависит, что будет представлять собой Кузнецк через пять лет, когда вам надо будет подводить итоги своей депутатской деятельности», - отметил он.

Также на первом заседании решением Собрания представителей в связи с истечением контракта прекращены полномочия главы администрации Кузнецка. До назначения по результатам конкурса нового мэра исполняющим обязанности назначен Сергей Златогорский. Конкурс пройдет 17 октября.