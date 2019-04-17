Сергей Казаков провел встречу с заключенными пензенской колонии

В исправительной колонии №1 прошла встреча осужденных с художественным руководителем Пензенского областного драматического театра Сергеем Казаковым. Пообщаться с Заслуженным артистом Российской Федерации пришли около 30 осужденных. Тема встречи: «Какова роль театра на пути к исправлению?».

Выступления чтецов, небольшие спектакли, музыкальные концерты в исправительной колонии №1 давно стали регулярными. Для повышения творческих навыков осужденных, руководство колонии проводит специальные встречи с видными деятелями культуры. В Год театра небольшой мастер-класс провел художественный руководитель пензенского областного драмтеатра Сергей Казаков. Осужденные просили его поделиться творческим опытом и методиками психологической разгрузки перед выступлением.

«Для того, чтобы быть обаятельным и уверенным в кадре, нужно просто перевести внимание, например, посмотреть и внимательно изучить ноготь или ручку, и когда скажут «мотор», вы даже не успеете испугаться», - сказал Сергей Казаков.

Пообщаться с Заслуженным артистом Российской Федерации пришли около 30 осужденных. Во время встречи заключенные показали Сергею Казакову свою собственную телестудию. Там они снимают и монтируют тематические фильмы, а также готовят небольшие интервью. В этот раз на месте интервьюера почетный гость отвечал на вопрос: «Какова роль театра на пути к исправлению?»

«Если при просмотре спектакля заплакал, то есть проснулось чувство сопереживания, это говорит о том, что в тебе есть что-то человечное. Происходят процессы, которые не позволят тебе поступить не по-божески», - отметил Сергей Казаков.

После беседы Сергею Казакову показали православный храм на территории исправительной колонии. В завершении встречи худруку пензенского областного драмтеатра подарили картину - первую работу художественной студии на территории исправительной колонии №1.