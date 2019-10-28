Сергей Капралов участвует в форуме по стратегическому планированию

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28 октября 2019, 17:59Общество
Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов прибыл в Санкт-Петербург на всероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
В ходе мероприятия его участники обсудят эффективные методы и проблемы реализации национальных проектов, а также вопросы взаимодействия государственных структур с гражданским, научным и бизнес-сообществом, сообщили в пресс-центре облправительства.
«Одна из главных тем форума - реализация стратегических приоритетов национального развития, утвержденных майским указом президента. Механизмом достижения целей являются национальные проекты, реализующиеся на принципах проектного управления. У субъектов Российской Федерации есть ряд актуальных вопросов, обсуждение которых позволит повысить эффективность достижения поставленных целей», - сказал Сергей Капралов.
Форум проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года, он стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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