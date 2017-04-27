28 апреля 2017, 09:26Политика Сергей Есяков провел прием пензенцев в региональной приемной «ЕР» 26 апреля депутат фракции «Единая Россия», первый зампред комитета по энергетике Госдумы РФ Сергей Есяков провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

В работе с обращениями также принял участие руководитель приемной, председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

К депутату обратился пензенский пенсионер. Он рассказал о том, что, по его мнению, в ПАИИ, где он раньше работал, учебный процесс ведется с нарушениями, и попросил провести проверку учебного заведения. Мужчина сказал, что неоднократно обращался в соответствующие инстанции с подобной просьбой, также было направлено письмо в Минобороны РФ. Проверки были проведены, каких-либо нарушений не выявили. Тем не менее, после беседы с заявителем Сергей Есяков поручил направить запрос в комитет по образованию Госдумы.

Жительница села Бегуч Камешкирского района поблагодарила депутата за помощь в решении вопроса, важного для сельчан: на одной из встреч с избирателями в Камешкирском районе была озвучена проблема – помещение местного ФАПа нуждается в ремонте, так как существующие условия не позволяют оказывать людям помощь на должном уровне. При содействии Сергея Есякова вопрос удалось решить. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, решено приобрести для фельдшера транспорт для передвижения по селу.

Председатель территориально-общественного самоуправления села Николо-Райское Городищенского района пожаловался на плохое состояние дороги, ведущей в село. Депутат в ходе приема связался с администрацией района и договорился о включении этого участка дороги в перечень объектов дорожного ремонта на 2018 год.

Директор Пензенского медицинского колледжа обратилась к Сергею Есякову со словами благодарности за помощь в финансировании мероприятия всероссийского уровня, которое проходило в Пензе с 19 по 21 апреля, - заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов среднего профобразования по направлению «Фармация». Соревнования прошли на самом высоком уровне, отметила женщина.

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/4/27/sergej-esyakov-provel-priem-grazhdan-v-regionalnoj-obshestvennoj-priemnoj-partii/