Сергей Есяков: Бюджет направлен на развитие экономики и человека

В Госдуме приняли во втором чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Свою оценку документу дал депутат фракции «Единая Россия» Сергей Есяков.

По его словам, бюджет направлен на развитие экономики и развитие человека. На реализацию нацпроектов в предстоящие шесть лет заложено более 13 трлн рублей: на проект «Демография» будет выделен 1 трлн 588 млрд 295 млн рублей, на п «Здравоохранение» - 698 млрд рублей, на «Образование» - 362 млрд рублей, на проект «Экология» - 278 млрд рублей, на «Безопасные и качественные дороги» - 371 млрд рублей, на проект «Культура» - почти 44 млрд рублей.

«Это серьезные средства, которые позволят добиться ощутимых результатов повышения качества жизни. Что следует подчеркнуть, средства предусмотрены с учетом конкретных регионов, конкретных объектов и мероприятий. В этом я вижу конструктивность и рациональность в распределении бюджетных средств на выполнение государственных задач», - сказал депутат.

Также заложен рост затрат на сельское хозяйство более чем на 30%, на медицину и образование на 20%, увеличение средств на оборону составит 6%.

«Приоритеты очевидны», - подчеркнул Сергей Есяков.