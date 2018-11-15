Сергей Есяков: Бюджет направлен на развитие экономики и человека

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15 ноября 2018, 17:39Бизнесновости
В Госдуме приняли во втором чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Свою оценку документу дал депутат фракции «Единая Россия» Сергей Есяков.
По его словам, бюджет направлен на развитие экономики и развитие человека. На реализацию нацпроектов в предстоящие шесть лет заложено более 13 трлн рублей: на проект «Демография» будет выделен 1 трлн 588 млрд 295 млн рублей, на п «Здравоохранение» - 698 млрд рублей, на «Образование» - 362 млрд рублей, на проект «Экология» - 278 млрд рублей, на «Безопасные и качественные дороги» - 371 млрд рублей, на проект «Культура» - почти 44 млрд рублей.
«Это серьезные средства, которые позволят добиться ощутимых результатов повышения качества жизни. Что следует подчеркнуть, средства предусмотрены с учетом конкретных регионов, конкретных объектов и мероприятий. В этом я вижу конструктивность и рациональность в распределении бюджетных средств на выполнение государственных задач», - сказал депутат.
Также заложен рост затрат на сельское хозяйство более чем на 30%, на медицину и образование на 20%, увеличение средств на оборону составит 6%.
«Приоритеты очевидны», - подчеркнул Сергей Есяков.
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