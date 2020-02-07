Сергей Щеткин рассказал об оперативной обстановке в регионе

07 февраля 2020, 19:33Общество
Депутатам областного Законодательного Собрания доложили об оперативной обстановке. Начальник регионального управления МВД Сергей Щеткин сообщил, что уровень преступности в Пензенской области в полтора раза ниже общероссийского и один из самых низких в Приволжском федеральном округе.
Так, стало меньше убийств, изнасилований, разбоев, грабежей и краж чужого имущества. Однако возросло число мошенничеств, вымогательств, угонов транспортных средств и преступлений с использованием оружия. Правоохранители сделали упор на пресечении незаконного оборота наркотиков. Не допустить удалось свыше 1100 преступлений. Изъято - свыше 50 килограммов запрещенных веществ.
«Перекрыто 15 межрегиональных каналов поставок наркотиков из Московской области и других регионов в нашу область. При взаимодействии с ФСБ было закрыто четыре канала поступления в регион подконтрольных веществ, в интернете были выявлены группы, в том числе - межэтнические», - прокомментировал Сергей Щеткин.
Большая часть правонарушителей не имеют постоянного источника доходов. В 2019 году преступления совершили почти 7500 человек, среди них - 490 несовершеннолетних и студентов и более 1000 женщин.
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