09 августа 2018, 19:54Общество

Начальник регионально управления МВД Сергей Щеткин провел прием граждан

Начальник управления Министерства внутренних дел России по Пензенской области Сергей Щеткин провел прием граждан по личным вопросам.

Первая посетительница пожаловалась на то, что одна женщина злоупотребила ее доверием и взяла у нее на подарок общему знакомому 18 тысяч рублей, а теперь скрывается и, судя по всему, не собирается возвращать деньги. Несмотря на то, что эта история случилась два-три года назад, главный полицейский региона предложил подать заявления в другой форме, чтобы силовики занимались ее поиском предметно.

Вторым обратившимся был мужчина, участник боевых действий, пенсионер. У него было несколько вопросов по поступлению своей родственницы в магистратуру в высшее учебное заведение в системе МВД. Сейчас она работает вольнонаемной, но желает аттестоваться. Сергей Щеткин предложил прийти к нему со всеми документами, чтобы детально обсудить дальнейшее решение вопроса.

Проблемы всех обратившихся взяты на контроль.

Общество
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