Начальник регионально управления МВД Сергей Щеткин провел прием граждан

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09 августа 2018, 19:54Общество
Начальник управления Министерства внутренних дел России по Пензенской области Сергей Щеткин провел прием граждан по личным вопросам.
Первая посетительница пожаловалась на то, что одна женщина злоупотребила ее доверием и взяла у нее на подарок общему знакомому 18 тысяч рублей, а теперь скрывается и, судя по всему, не собирается возвращать деньги. Несмотря на то, что эта история случилась два-три года назад, главный полицейский региона предложил подать заявления в другой форме, чтобы силовики занимались ее поиском предметно.
Вторым обратившимся был мужчина, участник боевых действий, пенсионер. У него было несколько вопросов по поступлению своей родственницы в магистратуру в высшее учебное заведение в системе МВД. Сейчас она работает вольнонаемной, но желает аттестоваться. Сергей Щеткин предложил прийти к нему со всеми документами, чтобы детально обсудить дальнейшее решение вопроса.
Проблемы всех обратившихся взяты на контроль.
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