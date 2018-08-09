Начальник регионально управления МВД Сергей Щеткин провел прием граждан

Первая посетительница пожаловалась на то, что одна женщина злоупотребила ее доверием и взяла у нее на подарок общему знакомому 18 тысяч рублей, а теперь скрывается и, судя по всему, не собирается возвращать деньги. Несмотря на то, что эта история случилась два-три года назад, главный полицейский региона предложил подать заявления в другой форме, чтобы силовики занимались ее поиском предметно.

Вторым обратившимся был мужчина, участник боевых действий, пенсионер. У него было несколько вопросов по поступлению своей родственницы в магистратуру в высшее учебное заведение в системе МВД. Сейчас она работает вольнонаемной, но желает аттестоваться. Сергей Щеткин предложил прийти к нему со всеми документами, чтобы детально обсудить дальнейшее решение вопроса.

Проблемы всех обратившихся взяты на контроль.