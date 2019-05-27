Сергей Буйлов назначен замглавы пензенского минпрома

Распоряжением главы региона Сергей Владимирович Буйлов назначен на должность заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона - начальника управления транспортного обслуживания.

«Надеюсь, ваша работа будет эффективна, успехов», - пожелал Иван Белозерцев.

Сергей Владимирович Буйлов родился 4 июня 1971 года в селе Карповка Сердобского района Пензенской области. В 1993 году окончил высшее артиллерийское инженерное училище по специальности «Артиллерийское вооружение», а также в 2004 году — Пензенский государственный университет.

Работу в ГИБДД начал в ноябре 1993 года в должности госавтоинспектора подотдела регистрационно-экзаменационной работы и автотехнической инспекции отдела ГАИ службы милиции общественной безопасности УВД Пензенской области. 22 ноября 2010 года приказом Министра внутренних дел РФ был назначен начальником УГИБДД при УВД по Пензенской области, занимал пост до 2014 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».