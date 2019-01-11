Серьезное ДТП. В Арбеково автобус и авто перегородили дорогу. ФОТО, ВИДЕО

Пензенцы сообщили в Сети об аварии на улице 8 Марта, в результате которой образовался затор.

ДТП произошло на путепроводе в сторону Дальнего Арбекова. Столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский автобус №82с.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».