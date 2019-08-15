Сердобский охранник нашел тело коллеги в реке

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15 августа 2019, 17:08Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области в селе Байка утонул 66-летний мужчина. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 13 августа пожилой охранник территории крестьянско-фермерского хозяйства пришел на работу. 14 августа его тело в реке рядом с рыболовными снастями нашел сменщик.
«Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в управлении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.
«Следственное управление просит жителей Пензенской области быть осторожнее при купании на водоемах: не купаться в местах, не предназначенных для этого, избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, а также при плохом самочувствии, соблюдать меры осторожности при нахождении вблизи воды. Принимать все возможные меры, направленные на недопущение нахождения детей одних на водоемах, поскольку это может закончиться трагедией», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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