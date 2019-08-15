Сердобский охранник нашел тело коллеги в реке

В Сердобском районе Пензенской области в селе Байка утонул 66-летний мужчина. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 13 августа пожилой охранник территории крестьянско-фермерского хозяйства пришел на работу. 14 августа его тело в реке рядом с рыболовными снастями нашел сменщик.

«Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в управлении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

«Следственное управление просит жителей Пензенской области быть осторожнее при купании на водоемах: не купаться в местах, не предназначенных для этого, избегать купания в состоянии алкогольного опьянения, а также при плохом самочувствии, соблюдать меры осторожности при нахождении вблизи воды. Принимать все возможные меры, направленные на недопущение нахождения детей одних на водоемах, поскольку это может закончиться трагедией», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».