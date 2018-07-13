Сердобский «качок» вместо больших мышц получил условный срок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 июля 2018, 15:34Криминал
Бодибилдера из Сердобска Пензенской области осудили за контрабанду анаболических веществ.
Как сообщили в пресс-службе Сердобского районного суда, сельчанин начал тренироваться в 2015 году, но нагрузки не давали нужного эффекта, вес остановился на отметке 60 килограммов.
Бодибилдер не опустил руки и стал искать способ «вырасти». Так он узнал об анаболиках. Находчивый спортсмен заказал препараты, которые запрещены в России. Принять «спасительное лекарство» он так и не смог, в тот момент, когда долгожданная посылка пришла на почту, сердобчанина задержали полицейские.
Мужчина признал свою вину, ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 июля 2018, 19:52Губернатор: Трудоустройство заключенных имеет социальное значение
13 июля 2018, 19:49В Пензе открылась выставка работ рукодельницы Нины Илюниной
13 июля 2018, 19:47В Пензе определили победителей четвертого этапа спартакиады по волейболу
13 июля 2018, 19:33В пензенском зоопарке состоится праздник, посвященный волкам
13 июля 2018, 19:29В Пензе депутаты ЗакСобра обсудили проект пенсионной реформы
13 июля 2018, 19:18Пензенские общественники проверили безопасность детских площадок
13 июля 2018, 19:12В Неверкинском районе на выплаты первенцам направлено 273 тысячи рублей
13 июля 2018, 19:03Руководители пензенских предприятий узнали о точках роста с «Ростелекомом»