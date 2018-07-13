Сердобский «качок» вместо больших мышц получил условный срок

Как сообщили в пресс-службе Сердобского районного суда, сельчанин начал тренироваться в 2015 году, но нагрузки не давали нужного эффекта, вес остановился на отметке 60 килограммов.

Бодибилдер не опустил руки и стал искать способ «вырасти». Так он узнал об анаболиках. Находчивый спортсмен заказал препараты, которые запрещены в России. Принять «спасительное лекарство» он так и не смог, в тот момент, когда долгожданная посылка пришла на почту, сердобчанина задержали полицейские.

Мужчина признал свою вину, ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».