Сердобский фермер заподозрил заговор и не захотел убивать больную телку

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28 декабря 2018, 14:06Общество
В Пензенской области главу фермерского хозяйства признали виновным в нарушении правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных. Мужчина пытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменения.
Согласно материалам дела, в результате проверки выяснилось, что на ферме в Сердобском районе молодая корова болеет бруцеллезом. Бизнесмен должен был сдать животное на убой в течение 15 дней, но не сделал этого. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.
Предприниматель заявил, что не согласен с таким решением, потому что не доверяет заключению экспертов. Он считал, что кто-то хочет разрушить его бизнес, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Впоследствии все же мужчина избавился от коровы. Суд назначил ему наказание – штраф 5000 рублей. Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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