Сердобский директор МУПа делал липовые справки о доходах

В Сердобском районе Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия. Ему вменяются четыре эпизода получения взятки, в том числе - в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель МУПа за денежное вознаграждение неоднократно изготавливал и выдавал справки 2-НДФЛ с заведомо ложными сведениями о размере заработной платы, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки сторонних лиц, что они якобы работали на предприятии. Подсудимый - 44-летний мужчина, получивший должность в марте 2019 года, тогда же он начал брать взятки.

«В марте и начале апреля 2019 года руководитель учреждения получил взятки от четырех человек в размере от 14 до 15 тысяч рублей, в общей сложности - 59 тысяч рублей. 10 апреля 2019 года злоумышленник получил взятку в размере 160 тысяч рублей за внесение фиктивных сведений в трудовые книжки и справки 2-НДФЛ еще десяти лиц», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Директор предприятия в настоящее время находится под домашним арестом. Вину в совершении преступления он признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.