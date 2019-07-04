Сердобский директор МУПа делал липовые справки о доходах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 июля 2019, 19:07Криминал
В Сердобском районе Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия. Ему вменяются четыре эпизода получения взятки, в том числе - в особо крупном размере.
По данным следствия, руководитель МУПа за денежное вознаграждение неоднократно изготавливал и выдавал справки 2-НДФЛ с заведомо ложными сведениями о размере заработной платы, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки сторонних лиц, что они якобы работали на предприятии. Подсудимый - 44-летний мужчина, получивший должность в марте 2019 года, тогда же он начал брать взятки.
«В марте и начале апреля 2019 года руководитель учреждения получил взятки от четырех человек в размере от 14 до 15 тысяч рублей, в общей сложности - 59 тысяч рублей. 10 апреля 2019 года злоумышленник получил взятку в размере 160 тысяч рублей за внесение фиктивных сведений в трудовые книжки и справки 2-НДФЛ еще десяти лиц», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.
Директор предприятия в настоящее время находится под домашним арестом. Вину в совершении преступления он признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
04 июля 2019, 19:47В Кузнецке завершают устройство фундамента нового хирургического корпуса
04 июля 2019, 19:44Бывший кинотеатр «Родина» может стать дворцом бракосочетания
04 июля 2019, 19:42Губернатор и студенты обсудили поддержку молодежных инициатив
04 июля 2019, 19:33Пензенская компания рассказала, чем опасен поддельный цемент
04 июля 2019, 19:29Пенза готовится к всероссийскому Лермонтовскому празднику
04 июля 2019, 19:26Пензенские скалолазы добились лучшего результата в истории команды
04 июля 2019, 19:12Жители Веселовки требуют ограничить движение на улице Мереняшева
04 июля 2019, 19:07Сердобский директор МУПа делал липовые справки о доходах