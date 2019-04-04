Сердобский дебошир попал под статью за побои полицейского

В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Сердобска. Мужчину подозревают в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Установлено, что вечером 28 марта 38-летний пьяный мужчина нахулиганил в одном из магазинов. На место прибыли полицейские, которые стали разъяснять сердобчанину, что ему следует пройти с ними в отделение. Дебошир был крайне недоволен этим.

Мужчина ударил по лицу командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».