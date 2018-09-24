Сердобские школьники выиграли областную эстафету на призы губернатора

В Сердобске состоялась областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора, посвященная Дню знаний. На трассу протяженностью около восьми километров, вышли спортсмены из всех районов Пензенской области.

Организаторы решили не ограничиваться лишь спортивными состязаниями. На площадке недалеко от старта они устроили выставку учреждений дополнительного образования и мастер-классы народных умельцев. Пока гости праздника делились впечатлениями от увиденного, участники соревнований выстраивались в колонну, чтобы пройти торжественным парадом.

«Нас никто не заставлял, сами захотели принять участие. Долго добирались, конечно, почти три часа, но все хорошо, полны сил, готовы постоять за свой район», - сказал участник команды мокшанского агротехнологического колледжа Владислав Красечков.

Среди болельщиков - спортсмены старшего поколения. Нина Ангелова старается не пропускать подобные соревнования. Нередко сама защищает честь родного города. Говорит, что в 70 лет чувствует себя на 20 с хвостиком.

«Десять лет назад пробежала марафон четырехкилометровый, заняла второе место. У меня 3 кубка и 16 медалей, с простых соревнований, но они достались мне потом и кровью», - рассказала она.

Легкоатлетическая эстафета объединила около 1000 спортсменов из каждого района области. На главную площадь Сердобска вышли школьники, представители колледжей, техникумов и вузов.

«Спорт - это здоровый образ жизни, очень важно начинать заниматься им с детства. Желаю вам всем хорошего настроения, а участниках состязаний получить удовольствие от эстафеты», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Первыми на старт вышли воспитанники детских садов Сердобска. Дистанция - порядка 100 метров. После забега каждому из малышей губернатор лично пожал руку и наградил заслуженной медалью.

После минутной паузы наступило главное событие дня. В первом забеге - 13 команд, среди которых - сборная школьников Сердобского района. На первых минутах борьба разворачивалась между спортсменами Мокшанского района и командой-хозяйкой турнира. А вот на последних этапах сердобчанам приходилось бороться за первенство с ребятами из Пензенского района. И вот она - победа.

«Сначала было очень страшно. Затем, когда начала бежать, все нормализовалось, потом открылось второе дыхание и все прошло отлично», - рассказала участник команды Сердобского района Татьяна Солдатова.

Легкоатлетическая эстафета показала, что лучшие бегуны живут также в Шемышейском районе и в Пензе. А вот среди учебных заведений, лучшие результаты показали команды ПГУ и Кузнецкого многопрофильного колледжа.