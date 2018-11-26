Сердобские полицейские раскрыли квартирную кражу

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26 ноября 2018, 15:04Криминал
В полицию города Сердобска Пензенской области обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что его квартиру обокрали.
По данным пресс-службы регионального управления МВД России, из жилища украли телевизор, бензотриммер и дрель. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 42-летняя женщина и 33-летний мужчина, который раньше уже имел проблемы с законом.
По факту кражи с проникновением возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а ее спутник – под стражей. Все похищенные вещи у них изъяли.
Злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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