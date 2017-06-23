23 июня 2017, 19:49Общество Сердобские натуралисты отправятся на экологический слет «Мой голос за природу» Воспитанники сердобского центра детского творчества представят Пензенскую область на всероссийском слете в Крыму. Форум «Мой голос за природу» пройдет в конце июня в Бахчисарайском районе.

Юные натуралисты из Сердобска расскажут о природе Пензенской области на межрегиональном экологическом слете «Мой голос за природу». Форум пройдет в Крыму с 26 по 30 июня.

Марина Селиверстова занимается в кружке юных натуралистов пять лет. Право поехать в Крым девушка заработала на 24-ых всероссийских юношеских чтениях, где представила работу о насекомом дыбке степной, занесенном в Красную книгу Пензенской области. За свои научные изыскания юннат получила диплом первой степени.

«Я считаю, что каждый должен знать и изучать природу. Больше всего мне нравится работать по насекомым, так как они бывают разные, всякие виды», - рассказала юный натуралист.



По словам руководителя кружка юных натуралистов Александра Морунова, в команду Пензенской области вошли только лучшие. Все ребята серьезно занимаются изучением природы родного края и постоянно участвуют в научных форумах.



«Мы изучаем флору и фауну природы Пензенской области. Они, по результатам последних лет, являются победителями всероссийских и областных конкурсов», - сказал он.

Команда Пензенской области подготовила презентацию, рассказывающую о природе региона, который, как известно, находится на стыке двух природных зон - лесной и степной. Кроме того, сердобские юннаты расскажут об экологических проблемах края, в том числе - о несанкционированных свалках и незаконном использовании недр.

В подготовке к форуму юным экологам оказывали всестороннюю помощь специалисты заповедника «Приволжская лесостепь».



«Мы предоставили презентации, фильмы, фотографии – все то, что сможет рассказать о заповедной системе Пензенской области, о заповеднике «Приволжская лесостепь»,- пояснила пресс-секретарь заповедника Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Сотрудники заповедника вручили будущим участникам экологического слета нагрудные знаки «100 лет заповедной системе России» и памятные подарки, а также пожелали счастливого пути.

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