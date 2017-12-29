29 декабря 2017, 13:04Общество Сердобская прокуратура пресекла массовую невыплату зарплаты В Сердобском районе Пензенской области во второй половине 2017 года прокуратура выявила множество нарушений в сфере оплаты труда.

В ходе проверок сердобских предприятий выяснилось, что бывшим работникам не выплачивали отпускные и расчеты при увольнении. Среди нарушителей были, в том числе, - ООО «Сердобские тепловые сети», ООО «Алекс», ООО «Фермер-Плодородие».

Все организации-должники привлечены к административной ответственности.

«Выплаты задолженности по зарплате работникам ООО «Сердобские тепловые сети» прокурор района добился в судебном порядке. В интересах 11 работников вынесены приказы о выплате более 191 тыс. рублей. В результате вся задолженность погашена», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, выявлены факты задержки зарплаты и отпускных в ряде образовательных учреждений по вине администрации Сердобского района.

В адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений бюджетного и трудового законодательства. По результатам его рассмотрения все задолженности выплатили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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