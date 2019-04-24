Сердобская пенсионерка едва не отравила мужчину опасным коктейлем

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24 апреля 2019, 17:37Криминал
63-летнюю жительницу Сердобского района Пензенской области осудили за продажу опасного алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда, пенсионерка купила на рынке литр спиртного, в состав которого входили ацетон, метанол и прочие опасные вещества. Она знала о содержании напитка, разбавила его водой и продала мужчине 0,5 литра.
В результате женщине назначили восемь месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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