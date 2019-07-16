Сердобск превратился в свалку – соцсети

Жительница города Сердобска Пензенской области рассказала в Сети о горах мусора, которые лежат во дворах.

Фотографии свалок женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте».

«У нас когда-нибудь будет порядок в городе? Живем в грязи, мусор не убирают. На улице Ленина во дворах около детской площадки лежит куча отходов, их просто взяли и от мусорных контейнеров оттащили в сторону. Молчать уже нет сил. Сердобск превратился в одну сплошную свалку», - написала местная жительница.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».