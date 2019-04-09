Сердобчанка заплатит 100 тыс руб за прописку иностранца

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09 апреля 2019, 17:39Общество
30-летнюю жительницу города Сердобска Пензенской области осудили за фиктивную прописку иностранца.
Как сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда, женщина согласилась прописать у себя гражданина Таджикистана. Благодаря этому, пребывание на территории России иностранца было легализовано. Кроме того, это мешало миграционной службе следить за передвижением мужчины на территории страны.
В ведомстве добавили, что иностранец не жил по месту регистрации.
В результате сердобчанке назначили штраф – 100 тысяч рублей. Она должна будет выплатить его за 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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