Сердобчанка заплатит 100 тыс руб за прописку иностранца

Как сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда, женщина согласилась прописать у себя гражданина Таджикистана. Благодаря этому, пребывание на территории России иностранца было легализовано. Кроме того, это мешало миграционной службе следить за передвижением мужчины на территории страны.

В ведомстве добавили, что иностранец не жил по месту регистрации.

В результате сердобчанке назначили штраф – 100 тысяч рублей. Она должна будет выплатить его за 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».