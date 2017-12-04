04 декабря 2017, 15:06Криминал Сердобчанка взяла забытые в банкомате деньги и попала под статью В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту кражи денег из банкомата.

По сведениям полицейских, 41-летний житель Сердобска в одном из торговых центров оставил в лотке банкомата 8000 рублей. Когда он вернулся, то обнаружил, что денег нет, и обратился в правоохранительные органы.

На место незамедлительно выехала следственная группа, в ходе разыскных мероприятий удалось установить, что забытые деньги взяла 26-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Женщина во всем призналась. По факту кражи возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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