Сердобчанка взяла забытые в банкомате деньги и попала под статью

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04 декабря 2017, 15:06Криминал
В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту кражи денег из банкомата.
По сведениям полицейских, 41-летний житель Сердобска в одном из торговых центров оставил в лотке банкомата 8000 рублей. Когда он вернулся, то обнаружил, что денег нет, и обратился в правоохранительные органы.
На место незамедлительно выехала следственная группа, в ходе разыскных мероприятий удалось установить, что забытые деньги взяла 26-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Женщина во всем призналась. По факту кражи возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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