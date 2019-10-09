Сердобчанка пыталась оправдать преступницу - СКР

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2018 года женщина выступала в качестве свидетеля по делу о взятке исполняющей обязанности главы администрации одного из сельсоветов Сердобского района. Она дала ложные показания. Однако чиновницу все-таки признали виновной. Ей назначили три с половиной года условно с лишением права занимать административные должности на два года.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дела о даче ложных показаний продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».