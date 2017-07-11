Сердобчанка избила палкой и ограбила продавца

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11 июля 2017, 10:32Криминал
Жительницу Сердобска Пензенской области подозревают в разбое.
По информации пресс-службы регионального УМВД России, продавец торгового павильона в Сердобске заявила в полицию о том, что ночью неизвестная женщина, вооружившись палкой, избила продавщицу и похитила у нее 8 000 рублей и мобильный телефон.
Прибывшие на место полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность 32-летней местной жительницы.
Женщину опросили, она призналась в содеянном. Уголовное дело возбудили по факту разбоя, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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