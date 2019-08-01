Сердобчанка ищет медиков, которые смогут спасти больного сыча

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01 августа 2019, 15:06Общество
Жительница города Сердобска Пензенской области нашла на заправке больного сыча. Об этом она рассказала в Сети.
Женщина опубликовала фотографию птицы в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что у сыча повреждено крылышко.
«В Сердобске птиц не лечат. Может, кто-то разводит сычей и может помочь его вылечить? Или есть специалисты, которые подлатают малышу крыло? В неволе птичка погибнет», - добавила сердобчанка.
Узнать о том, как помочь спасти сыча, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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