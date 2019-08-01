Сердобчанка ищет медиков, которые смогут спасти больного сыча

Жительница города Сердобска Пензенской области нашла на заправке больного сыча. Об этом она рассказала в Сети.

Женщина опубликовала фотографию птицы в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что у сыча повреждено крылышко.

«В Сердобске птиц не лечат. Может, кто-то разводит сычей и может помочь его вылечить? Или есть специалисты, которые подлатают малышу крыло? В неволе птичка погибнет», - добавила сердобчанка.

Узнать о том, как помочь спасти сыча, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».