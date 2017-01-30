30 января 2017, 13:02Криминал Сердобчанина посадили за порноролики в Сети Житель города Сердобска Пензенской области проведет два года в колонии за добавление на страницу в соцсети порнороликов.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 32-летний мужчина в сентябре 2015 года скопировал и добавил в раздел «видеозаписи» созданной им страницы в соцсети три порноролика. При этом он не ограничил доступ к посещению своей страницы другим пользователям и оставил их на всеобщее обозрение с возможностью копирования, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. При назначении наказания смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого. Мужчина ранее был судим за совершение умышленного преступления - кражи, относящегося к категории небольшой тяжести, и вновь совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких», - отметили в пресс-службе.

В результате суд приговорил сердобчанина к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия не удовлетворила ее.

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