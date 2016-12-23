23 декабря 2016, 16:34Криминал Сердобчанина осудили за нападение на полицейского В Сердобском районе Пензенской области 21-летнего парня осудили за насилие над полицейским.

Установлено, что в нетрезвом состоянии сердобчанин находился в общественном месте, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Для пресечения противоправных действий к нему подошел сотрудник полиции ОМВД РФ по Сердобскому району и потребовал предъявить документы. В ответ на законные действия представителя государственной власти осужденный схватил его руками за форменную одежду, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека по передней поверхности грудной клетки», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

В результате суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на год с возложением обязанностей.

Осужденный, не согласившись с таким приговором, подал жалобу, но суд ее не удовлетворил.

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