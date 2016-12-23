Сердобчанина осудили за нападение на полицейского

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 декабря 2016, 16:34Криминал
В Сердобском районе Пензенской области 21-летнего парня осудили за насилие над полицейским.
Установлено, что в нетрезвом состоянии сердобчанин находился в общественном месте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Для пресечения противоправных действий к нему подошел сотрудник полиции ОМВД РФ по Сердобскому району и потребовал предъявить документы. В ответ на законные действия представителя государственной власти осужденный схватил его руками за форменную одежду, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека по передней поверхности грудной клетки», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.
В результате суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на год с возложением обязанностей.
Осужденный, не согласившись с таким приговором, подал жалобу, но суд ее не удовлетворил.
24 декабря 2016, 11:17Пензенский драмтеатр прошел противопожарную проверку
23 декабря 2016, 19:59В Пензенской области добились прогресса в развитии промышленного потенциала
23 декабря 2016, 19:37В Пензе за неправильное расположение вывесок нарушителям грозит штраф
23 декабря 2016, 19:33Главред «Пенза-Пресс» рассказала о пресс-конференции Путина
23 декабря 2016, 19:29Пензенское отделение «Единой России» подвело итоги работы 2016 года
23 декабря 2016, 19:22В Пензе для детей в больнице устроили праздник
23 декабря 2016, 19:11В Кузнецке на площади слепили снежные фигуры сказочных героев
23 декабря 2016, 19:09В Пензе прошла елка для «детей войны»