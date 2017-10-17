17 октября 2017, 13:33Криминал Сердобчанин заступился за женщин и получил смертельное ранение В городе Сердобске Пензенской области посиделки друзей закончились убийством.

По данным следствия, вечером 13 октября приятели вместе выпивали в доме 47-летнего мужчины, когда тот начал ссориться со своей сожительницей. В конфликт вмешалась ее подруга, тогда оскорбления посыпались и в ее адрес.

Разбушевавшемуся мужчине сделал замечание 36-летний приятель. В ответ хозяин квартиры схватил нож и ударил его в грудь. Прибывшие по вызову работники «скорой» помочь мужчине не смогли.

Нападавшего задержали, предъявили ему обвинение и заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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