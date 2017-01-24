24 января 2017, 13:04Общество Сердобчанин заплатит штраф за разбитый нос бывшей жены В Пензенской области 45-летнего сердобчанина оштрафовали за побои бывшей жены.

По данным пресс-службы сердобского горсуда, мужчина проживал со своей бывшей женой, в нетрезвом состоянии устроил ссору, в ходе которой ударил лбом в область носа и кулаком в висок.

В результате за свои действия он должен заплатить штраф в размере 10000 рублей в доход государства.

«Согласно заключению эксперта, у женщины были установлены следующие телесные повреждения: кровоподтеки в области правого глаза, спинки носа и другие телесные повреждения, которые не вменялись правонарушителю», - пояснили в пресс-службе.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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