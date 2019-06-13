Сердобчанин получил срок за жадность

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 1 февраля мужчина попросил у своего знакомого по общежитию 3000 рублей в долг, чтобы поехать к родственникам. Тот согласился, дал свою зарплатную карту и сказал ПИН-код, чтобы сельчанин снял с нее деньги.

Вместо 3000 рублей мужчина снял 7625 рублей и не вернул карту. Владелец денег обратился в полицию.

Сердобчанину назначили полтора года заключения условно. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».