Сердобчанин получил срок за жадность

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13 июня 2019, 17:59Криминал
31-летнего жителя Сердобского района Пензенской области осудили за кражу денег с банковской карты знакомого.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 1 февраля мужчина попросил у своего знакомого по общежитию 3000 рублей в долг, чтобы поехать к родственникам. Тот согласился, дал свою зарплатную карту и сказал ПИН-код, чтобы сельчанин снял с нее деньги.
Вместо 3000 рублей мужчина снял 7625 рублей и не вернул карту. Владелец денег обратился в полицию.
Сердобчанину назначили полтора года заключения условно. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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