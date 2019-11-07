Сердобчанин нашел около дома боеприпас времен Великой Отечественной

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 ноября 2019, 17:58Общество
К частному дому в селе Софьино Сердобского района Пензенской области приехали взрывотехники.
Сельчанин около своего дома копал землю и нашел предмет, который был похож на боеприпас. Он обратился в правоохранительные органы.
На место приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, чтобы обследовать находку. В результате установлено, что это - корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Боеприпас направили на исследование в экспертно-криминалистический центр управления МВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 ноября 2019, 19:48В пензенском ботаническом саду снова зацвели форзиции
07 ноября 2019, 19:41Пензенцам рассказали, куда выкидывать крупный и строительный мусор
07 ноября 2019, 19:36В Пензе готовятся к новому культурно-образовательному форуму
07 ноября 2019, 19:23На «Эхе Пензы» обсудили дебютный сезон регбийного клуба «Локомотив»
07 ноября 2019, 19:19Опасения жителей Засечного о закрытии местного ФАПа не оправдались
07 ноября 2019, 19:16Пензенский аккордеонист стал победителем престижного конкурса в Праге
07 ноября 2019, 19:14В Пензе презентовали двухэтажную «Суру»
07 ноября 2019, 19:06В Кузнецке до конца года несколько десятков семей отметят новоселье