20 августа 2019, 15:04Общество

Сердобчане обсудят проект по ликвидации свалки и скотомогильника

2 сентября в городе Сердобске Пензенской области пройдет общественное обсуждение (18+) проекта по ликвидации несанкционированной свалки на территории райцентра.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, слушания начнутся в 11 часов в кабинете №201 в мэрии. Проектом предусмотрены работы по ликвидации свалки, в том числе – скотомогильника. Документы передадут на экологическую экспертизу.

Министерство просит всех неравнодушных сердобчан принять участие в обсуждении. С материалами по оценке воздействия объекта на окружающую среду можно ознакомиться в администрации города в кабинете №400, а также в самом минлесхозе (г. Пенза, Лодочный проезд, 10, кабинет №36), пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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