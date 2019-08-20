Сердобчане обсудят проект по ликвидации свалки и скотомогильника

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, слушания начнутся в 11 часов в кабинете №201 в мэрии. Проектом предусмотрены работы по ликвидации свалки, в том числе – скотомогильника. Документы передадут на экологическую экспертизу.

Министерство просит всех неравнодушных сердобчан принять участие в обсуждении. С материалами по оценке воздействия объекта на окружающую среду можно ознакомиться в администрации города в кабинете №400, а также в самом минлесхозе (г. Пенза, Лодочный проезд, 10, кабинет №36), пишет ИА «Пенза-Пресс».